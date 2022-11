Timothy Castagne croit toujours aux chances de qualification: "On sait qu'on peut battre la Croatie" (vidéo)

Timothy Castagne était au micro d'Emiliano Bonfigli après cette défaite face au Maroc, qu'il analyse.

"On avait le match en main", estime-t-il. "On n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on jouait bien et puis on prend ce but sur coup-franc et on a paniqué, on a joué long et ça crée des espaces de l'autre côté, évidemment".

Pour le défenseur de Leicester, c'est clair, c'était un match important : "C'est dommage parce qu'au final, on perd un match qu'on ne devait pas perdre".

Avec seulement 1 but en deux matchs, l'attaque pose question, mais pour Castagne tout n'est pas à remettre en cause. "On a toujours été efficace, ce n'est pas aujourd'hui qu'on devient une équipe qui a du mal à marquer. On sait tous qu'on aurait dû mieux faire, aujourd'hui la réaction après le 0-1 était mauvaise, on n'aurait pas dû paniquer".

Castagne pense également déjà à la Croatie. "On a plus le droit à l'erreur, on sait qu'on peut les battre et ce sera déjà comme un match à l'élimination directe".