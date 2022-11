Mondial 2022 - Émeutes dans le centre de Bruxelles en marge du match de football Belgique-Maroc

(Belga) Des émeutes ont éclaté dans le centre de Bruxelles, dimanche en fin d'après-midi, après la victoire du Maroc contre la Belgique dans le cadre de la Coupe du monde de football au Qatar. Une centaine de policiers, munis de canons à eau, ont dû intervenir contre des supporters qui ont détruit du mobilier urbain et ont lancé des projectiles en direction de la police.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a demandé, via Twitter, à toute personne d'éviter le secteur du boulevard du Midi et des rues adjacentes. "Je condamne avec la plus grande fermeté les incidents de cet après-midi. La police est déjà intervenue fermement. Je déconseille donc aux supporters de venir dans le centre-ville. La police engage tous ses moyens pour maintenir l'ordre public", a réagi le bourgmestre Bruxelles, Philippe Close, également sur Twitter. "J'ai donné ordre à la police de procéder à des arrestations administratives des fauteurs de troubles", a-t-il ajouté. (Belga)