"J'étais bien mais individuellement, je m'en fous, l'important c'est le collectif": malgré la défaite, Eden Hazard a montré de belles choses (vidéo)

La première phrase de notre capitaine Eden Hazard en interview était bien claire : "Tout d'abord, on est tous déçus, on voulait tous se qualifier aujourd'hui".

Mais Eden n'oublie surtout pas de féliciter le Maroc, qui a effectivement délivré une très belle partie. "On est tombé sur une très belle équipe du Maroc, qui a joué avec leurs armes et ils méritent cette victoire. On a mieux joué que contre le Canada, c'est comme ça, c'est le foot, on a mieux joué, mais on a perdu".

Placé dans la situation inédite où les Diables vont devoir batailler pour se qualifier lors de la dernière journée de phase de groupe, Eden Hazard est conscient du danger. "On sait que ça ne va pas être facile, mais on a des joueurs d'expérience, de qualité et on va tout faire pour se qualifier", rassure-t-il.

Encore une fois bien en jambes, aujourd'hui, Eden Hazard a finalement dû sortir à la 60e minute de jeu. "J'étais bien, j'ai perdu 2-3 ballons, mais individuellement, je m'en fous de ce que j'ai fait aujourd'hui, l'important, c'est le collectif et on doit mieux faire, moi le premier".