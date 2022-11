La Croatie écrase le Canada et élimine virtuellement les Diables Rouges de la Coupe du Monde (photos)

Le second match de la 2e journée du groupe F de la Coupe du monde de football a vu la victoire de Croatie 4-1 au détriment du Canada dimanche en début de soirée au stade Khalifa de Doha, au Qatar.

Alphonso Davies avait pourtant marqué le premier but du match et du Canada en Coupe du monde dès la 2e minute. Andrej Kramaric (36e), Marko Livaja (44e) avaient concrétisé la domination des Vatreni avant la pause. Kramaric a signé un doublé (70e) et Lovro Majer (90e+4) a fixé le score définitif en seconde période. Cette défaite élimine le Canada de la compétition.

Après la défaite de la Belgique 0-2 face au Maroc, un peu plus tôt dans la journée, la Croatie mène au classement du groupe F avec 4 points (différence de buts 4-1) devant le Maroc, 4 points aussi (2-0). La Belgique est désormais troisième (3 pts) et le Canada 4e (0 point). Croates, Marocains et Belges sont encore en position de se qualifier pour les huitièmes de finale. Les deux heureux élus seront connus à l'issue de la 3e journée jeudi (à 16 heures belges) qui propose Croatie-Belgique, soit les 2e et 3e du Mondial 2018, et Canada-Maroc.