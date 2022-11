De Panne Beach Endurance - Bert Van Lerberghe remporte la course dans le sable de La Panne

(Belga) Le coureur sur route Bert Van Lerberghe (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté au sprint devant Timothy Dupont la De Panne Beach Endurance, une course de VTT sur la plage de La Panne, dimanche

La Panne Beach Endurance, 52 kilomètres, est l'une des plus importantes courses de VTT sur le sol belge. A partir de La Panne, trois tours sont effectués jusqu'à et au-dessus de la frontière française. Les conditions météorologiques défavorables ont rendu cette édition plus difficile. Dans la finale, les coureurs sur route ont pris le pouvoir avec Van Lerberghe, qui a remporté nettement le sprint à deux avec Dupont, le champion belge de beach racing. Si on ajoute Jordi Warlop troisième, Tim Declercq quatrième et Tim Merlier cinquième, tout le top 5 est formé de coureurs sur route. Sep Vanmarcke a terminé en neuvième position. Chez les dames, Grace Verbeke, une ancienne gagnante du Tour des Flandres, s'est imposée pour la quatrième année consécutive. (Belga)