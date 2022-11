BNXT League - Limburg United bat Charleroi en clôture de la 8e journée

(Belga) Limburg United a battu Charleroi 90-78 dimanche à Hasselt en clôture de la 8e journée de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Les Limbourgeois ont pu compter sur Jonas Delalieux, meilleur marqueur avec 27 points, tandis que Yoeri Schoepen a été le plus prolifique du Spirou avec 18 points. Au classement, Limburg United pointe au 4e rang, derrière Ostende, Alost et Malines. Charleroi est 5e. Alost avait aligné une 5e victoire d'affilée en s'imposant 68-78 sur le parquet du Brussels vendredi soir en ouverture de la 8e journée. Samedi, Ostende s'est imposé 103-75 face à Louvain et Malines a dominé Mons-Hainaut 89-80, tandis qu'Anvers est allé gagner 81-89 à Liège. Mons est 6e, devant Louvain, Anvers, le Brussels et Liège, qui reste lanterne rouge. La BNXT League est divisée en quatre phases. La première, avec un championnat national concernant dix clubs belges d'une part et dix clubs néerlandais d'autre part, s'étend jusqu'au 29 janvier. La deuxième phase verra les clubs belges affronter uniquement les clubs néerlandais au sein de l'Elite Gold (pour les 5 premiers de chaque pays) et l'Elite Silver (pour les 5 derniers) entre le 11 février et le 29 avril. Viendront ensuite les playoffs nationaux (du 3 au 29 mai) et les playoffs de la BNXT League (du 4 mai au 11 juin) qui se joueront simultanément, comme la saison dernière. (Belga)