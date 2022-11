Jumping de Valence - Niels Bruynseels remporte le Grand Prix de Valence, trois Belges dans le top 4

(Belga) Les cavaliers belges ont dominé le Grand Prix du jumping trois étoiles de Valence, en France, dimanche. Associé au hongre de 10 ans Matador, Niels Bruynseels a devancé Wilm Vermeir sur Enola Gay of Two Notes de 2.47 et l'Irlandais Michael Duffy sur Everest. Ces trois combinaisons ont signé un parcours sans faute lors du battage à six.

A ce stade, Koen Vereecke et Kasanova ont été les plus rapides, mais une faute leur a coûté la victoire. Vereecke a quand même été troisième cavalier belge dans un top 4, qui était entièrement belge en ce qui concerne les chevaux. Duffy montait Everest, un hongre SBS. Matador est un hongre BWP, Enola Gay un étalon Zangersheide et Kasanova un étalon BWP. Le Français Jean-Luc Mourier, sixième avec le hongre BWP Kielekoo, et le Suisse Bryan Balsiger, huitième avec la jument SBS Dubai du Bois Pinchet, ont encore souligné la qualité des chevaux belges. (Belga)