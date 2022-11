"Il est temps de soutenir l'équipe": Vincent Kompany vole au secours des Diables Rouges et demande une union sacrée

L'ancien Diable Rouge et actuel entraîneur de Burnley, Vincent Kompany, a demandé au public de rester derrière les Diables Rouges, qui se retrouvent troisièmes du Groupe F après la défaite 0-2 contre le Maroc dimanche. Une victoire est requise jeudi lors du dernier match contre la Croatie.

"C'est une défaite douloureuse, mais il est temps de soutenir notre équipe nationale", a posté Kompany sur Twitter. "Ils ont offert tant de bons souvenirs aux habitants de notre pays. Ils ont besoin de notre aide. Ignorons les détracteurs et soutenons l'équipe en route vers prochain match." En cas de match nul contre la Croatie, il faut espérer un miracle. En effet, le Canada, déjà éliminé et toujours sans but, devrait s'imposer contre le Maroc par au moins trois buts d'écart.