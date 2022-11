 Un choc très intéressant: l'Espagne se fait remonter par l'Allemagne et laisse filer deux points (photos)

L'Espagne et l'Allemagne se sont quittés dos à dos (1-1) dans le choc de la 2e journée du groupe E de la Coupe du monde de football dimanche. Un résultat qui maintient le suspense dans le groupe E où les quatre équipes peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale. En confiance après sa victoire 7-0 contre le Costa Rica lors de la première rencontre, l'Espagne a été la première à mettre le nez à la fenêtre et la lourde frappe de Dani Olmo a frappé la barre transversale de Manuel Neuer (7e).

L'Allemagne a ensuite répondu mais Serge Gnabry a été signalé hors-jeu après avoir perdu son duel face à Unai Simon (9e). Dans une rencontre avec beaucoup d'intensité, les plus belles occasions sont restées espagnoles avec notamment une frappe de Jordi Alba qui a frôlé le poteau (22e). L'Allemagne a ensuite cru ouvrir le score. Antonio Rüdiger a repris victorieusement un coup franc de Joshua Kimmich mais le but a été rapidement annulé par le VAR pour un hors-jeu du défenseur du Rezl Madrid (40e).

Les Allemands ont poursuivi sur leur lancée après le repos et Kimmich a failli profiter d'une mauvaise relance de Simon mais le gardien de Bilbao s'est bien repris. Après cette frayeur, la 'Roja' a finalement ouvert le score via Alvaro Morata, monté au jeu quelques minutes plus tôt, qui a coupé le centre d'Alba (62e). Hansi Flick, l'entraîneur allemand a alors procédé à plusieurs changements, lançant notamment Niclas Füllkrug.

L'attaquant du Werder Brême s'est montré rapidement décisif en inscrivant le but égalisateur après une remise involontaire de Jamal Musiala pour offrir un premier point à la Mannschaft dans ce Mondial (83e). Au classement du groupe E, l'Espagne reste en tête avec 4 points, un de plus que le Japon et le Costa Rica.

L'Allemagne ferme elle la marche avec 1 point avant la 3e et dernière journée. Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, les Allemands devront s'imposer contre le Costa Rica et espérer que le Japon s'incline contre l'Espagne, qui n'aura besoin que d'un point pour se qualifier. Les deux rencontres débuteront à 20h00 heure belge jeudi.