Mondial 2022 - "Cela m'est égal d'être titulaire ou remplaçant", assure Morata

Huit mintutes après sa montée au jeu, Alvaro Morata a ouvert le score pour l'Espagne qui a partagé l'enjeu 1-1 face à l'Allemagne, dimanche à al-Khor pour la deuxième journée du Mondial au Qatar.

"Ca a été un match difficile, contre une grande sélection", déclare Morata. "Ils nous ont rendu la chose difficile, ils ont fait un gros match, et dès demain, on commencera à préparer le match contre le Japon. C'est l'Allemagne, l'une des meilleures sélections du monde, il faut savoir prendre les choses du côté positif, et les appliquer au prochain match. (Sur son rôle en sélection) Je me sens à l'aise dans cette sélection. Je suis fier d'être ici. Ce n'est pas une chose facile d'y arriver. L'exigence est très élevée. Cela m'est égal d'être titulaire ou remplaçant, je ferai ce que me dira l'entraîneur. Nous formons un beau groupe et on reste tous très unis. (Sur la qualification) On savait que le groupe allait être très difficile. C'est le Mondial: à chaque match, tu peux te faire surprendre ou repartir avec la victoire. On a la chance de dépendre de nous-mêmes pour la qualification", ajoute l'attaquant de l'Atletico Madrid.