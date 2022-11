Mondial 2022 - "Mes joueurs sont des guerriers", se félicite Hansi Flick

(Belga) Menée 1-0 après l'ouverture du score par Alvaro Morata à la 62e minute, l'Allemagne a arraché un point contre l'Espagne dimanche à al-Khor pour la deuxième journée du groupe E de la Coupe du monde de football. Niclas Füllkrug a égalisé à la 83e minute, permettant à la Mannschaft de décrocher son premier point dans ce Mondial.

"L'équipe s'est battue à fond, mais nous n'avons fait qu'un seul pas", a déclaré Hansi Flick, sélectionneur de l'Allemagne, en conférence de presse. "Nous vivons bien ensemble, même si on lit d'autres choses. C'est énorme, ce que l'équipe a fait. Je suis fier. Ce sont des guerriers sur le terrain, ils jouent avec leur coeur. Si nous continuons sur cet élan, et que nous accumulons encore de la confiance, alors beaucoup de choses seront possibles. On savait quel était l'enjeu aujourd'hui. Ca a été un match d'égal à égal. Le but de Niklas Füllkrug, c'est le genre de choses dont on a besoin. L'Allemagne a montré une vraie belle mentalité et on est tous contents dans le staff que l'on ait réussi à retourner le match. C'est difficile de défendre contre une équipe comme l'Espagne. Ce qui est important pour moi, c'est la mentalité que l'on a montrée. Ce résultat est plus que mérité. On a mérité nos chances, parce que l'on a mis l'adversaire sous pression. Ce n'est jamais facile de défendre face à la façon dont l'Espagne joue. Je suis satisfait du résultat et je pense que le résultat est équitable". (Belga)