Adieu les huitièmes? Roberto Martinez estime les chances de gagner contre la Croatie... et elles sont très faibles

Après la défaite face au Maroc, le sélectionneur Roberto Martinez est passé en conférence de presse ce matin il a abordé tous les sujets chauds qui concernent son équipe.

"C'est de ma responsabilité de trouver des solutions", avance l'Espagnol qui assure qu'il connaît la recette pour inverser la tendance et remettre notre sélection sur de bons rails. "Je sais quoi faire pour faire revenir de la joie dans l'équipe. On a quelques jours devant nous. Si on parvient à franchir cet obstacle, je pense qu'on verra tout le potentiel de notre équipe dans ce tournoi."

Après la rencontre, les Diables ont pu passer la soirée avec leurs familles. Un moment de réconfort qui tombe à pic avant la rencontre déterminante contre la Croatie. Jeudi, les Diables ne devront pas calculer, il faudra gagner pour se qualifier en huitième de finale.

J'y crois à 100%

Mais les choses s'annoncent compliquées, car Martinez confirme ce qu'il se ressent depuis quelques jours : l'ambiance au sein du vestiaire n'est pas au top. "Oui, il y a des tensions dans le groupe. C'est naturel. Les joueurs évoluent ensemble depuis très longtemps. C'est comme dans une famille. Si vous n'avez pas de tension ou de désaccord dans une famille, c'est parce que vous n'avez pas d'émotions", détaille le sélectionneur en affirmant que c'est la première fois qu'une telle situation touche son groupe.

Pour accéder aux huitièmes de finale, les Belges devront soit battre la Croatie, soit partager l'enjeu et espérer que le Maroc s'effondre contre le Canada. Autant dire que les options sont limitées. "Aujourd’hui, on pense peut-être avoir seulement 10% de chance de gagner contre la Croatie. Ce chiffre va grandir d'ici au match, il reste plusieurs jours devant nous. Personnellement, j'y crois à 100% car je crois beaucoup au potentiel de mon équipe", conclut l'Espagnol qui espère que Lukaku pourra débuter la rencontre comme titulaire.