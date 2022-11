Mondial: un nul fou entre Cameroun et Serbie, en ballotage défavorable

Le Cameroun, mené 3-1 à un peu moins d'une demi-heure de la fin, s'est maintenu en vie dans ce Mondial-2022 en accrochant la Serbie (3-3) au terme d'un match fou entre deux équipes en ballottage très défavorable au sein du groupe G, lundi à Doha.

Le vainqueur du match entre la Brésil et la Suisse plus tard dans la journée sera, lui, qualifié pour les huitièmes de finale.

Alors que les Aigles, dominateurs, semblaient s'être envolés vers un succès aisé peu avant l'heure de jeu, les Lions (indomptables) ont profité de la suffisance de leurs adversaires pour corriger une situation compromise, grâce à un Vincent Aboubakar en feu, auteur d'un but et d'une passe décisive peu après sa rentrée en jeu à la 55e.

Pour survivre au sein d'un groupe dominé par le Brésil et la Suisse, grâce à leurs succès lors des matches inauguraux, Serbes et Camerounais étaient déjà dos au mur lundi au stade al-Janoub, quasiment dans l'obligation de ne pas perdre.

Dans cette optique, les Serbes ont pris l'option de l'offensive face à des adversaires plus frileux, misant sur les contre-attaques ou les phases arrêtées.

Aleksandar Mitrovic s'est ainsi offert trois possibilités de but dans l'entame de match: une tête mal calibrée (6e), un tir s'écrasant sur le poteau (11e) et un gros raté seul face au but (17e).

Une fois cet orage passé, le Cameroun a profité d'un corner pour ouvrir la marque 1-0 à la demi-heure grâce à Castelletto, à la réception au deuxième poteau d'un ballon dévié de la tête par Nicolas Nkoulou sur un corner rentrant de la gauche (29e).

Mal payés, les Serbes s'en sont remis à une tête décroisée de Strahinja Pavlovic (bien servi par Dusan Tadic) pour se remettre dans le match peu avant la pause (45+1).

- La louche d'Aboubakar -

Et cent-vingt secondes plus tard, Sergej Milinkovic-Savic a refroidi les supporteurs africains d'une frappe depuis l'entrée de la surface (45+3).

Un tir du gauche de "SMS" sur lequel le gardien Devis Epassy aurait pu faire mieux, le remplaçant du titulaire habituel André Onona (écarté avant le match pour des motifs disciplinaires) ayant manqué de fermeté sur sa ligne.

A la 53e minute, Mitrovic signait le 3-1 avec son 51e but en sélection en concluant après que ses équipiers aient fait joujou avec une défense adverse aux abois.

La suite a été rocambolesque. Peut-être trop sûrs d'eux, les hommes de Dragan Stojkovic ont effectivement laissé filer la rencontre. En trois minutes (63e et 66e), Aboubakar a permis aux siens de recoller grâce à une louche improbable et une passe décisive vers Choupo-Moting, buteur. Deux buts inscrits à la limite du hors-jeu, à la suite d'un mauvais alignement de la défense serbe.

Ce match nul, s'il donne espoir aux deux équipes de sortir de la phase des poules, laisse toutefois les deux formations à la remorque de la Nati et de la Seleçao qui s'affrontent plus tard dans la journée pour se disputer la tête du groupe G.

La dernière journée proposera des duels Serbie-Suisse et Cameroun-Brésil.