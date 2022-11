"Nous sommes prêts à faire des changements": Roberto Martinez va-t-il tenter un coup de poker contre la Croatie?

Jeudi, la Belgique jouera sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde lors du dernier match du groupe F contre la Croatie. Un dernier match pour lequel le sélectionneur Roberto Martinez a déjà préparé son plan de jeu.

"Le plan de jeu pour la Croatie est déjà prêt, la composition dépendra de la récupération après notre dernier match et comment les joueurs s'entraînent", a assuré Martinez lundi lors d'un point presse. "Amener plus de vitesse est une option mais il faut aussi trouver le bon équilibre. Nous gardons toutes les options ouvertes. La Croatie est une équipe compétitive, qui tourne autour de trois milieux de terrain (Modric, Brozovic et Kovacic, ndlr.) qui jouent ensemble depuis longtemps. Si vous voulez les battre, il faut bloquer ces trois joueurs."

Contre le Maroc, Martinez avait changé sa défense en glissant Timothy Castagne dans le trio défensif au détriment de Leander Dendoncker tandis que Thorgan Hazard et Thomas Meunier se sont chargés des flancs. Contre la Croatie, Dendoncker devrait retrouver sa place en défense.

"Je sens que nous sommes prêts à faire des changements et nous adapter match après match. C'est toujours un avantage d'être flexible dans une Coupe du monde. Les joueurs sont prêts et ils ont l'expérience pour le faire. Contre le Maroc, nous avons mis Castagne à gauche du trio défensif car le flanc droit marocain était le plus dangereux. Nous voulions contrer Ziyech, qui est gaucher, avec un défenseur droitier. La combinaison avec Thorgan Hazard était aussi bonne. Notre prestation défensive était bonne mais nous n'avons pas assez créé. Nous devons jouer sans avoir peur de perdre. Le plan de jeu est une chose mais il s'agit avant tout de jouer libéré."