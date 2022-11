"Réunion de crise": les Diables Rouges au bord de l'implosion, Lukaku obligé de calmer les esprits

L'ambiance est au plus bas dans le vestiaire des Diables Rouges. Entre les déclarations par presse interposée et les gestes d'humeur sur le terrain, Roberto Martinez a reconnu en conférence de presse que l'ambiance de son groupe n'était pas au beau fixe.

L'Espagnol reste cependant convaincu d'avoir la solution pour remettre son équipe sur de bons rails.

Mais nos confrères de l'Équipe révèlent ce lundi que les Diables ont dû tenir une "réunion de crise" ce matin. "Ce lundi, une réunion de crise s'est tenue au camp d'entraînement à Abu Samra entre cadres et entraîneur", écrivent nos confrères.

Ils affirment également que l'ambiance n'est toujours pas au beau fixe dans le vestiaire. "Jusque-là, ce groupe avait surmonté en compétition son manque d'envie, ses inimitiés. Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois ne se parlent plus depuis des années pour des raisons privées". Et ça ne concernerait pas que ces deux-là...

"Michy Batshuayi et Romelu Lukaku ne sont pas les meilleurs amis non plus. Eden Hazard et Leandro Trossard ne s'adressent pas la parole", conclut le journal.

Sacrée ambiance...