Michael Beale quitte Queens Park Rangers pour reprendre les Glasgow Rangers

Michael Beale est le nouvel entraîneur des Glasgow Rangers, a confirmé le club écossais lundi. L'Anglais, 42 ans, connaît déjà la maison pour y avoir œuvré comme adjoint de Steven Gerrard lors du titre en 2021. Il a signé un contrat jusqu'en 2026.

Michael Beale a été assistant aux Rangers de 2018 à novembre 2021 prenant ensuite les rennes de QPR depuis l'été dernier. Sa carrière de technicien l'avait amené à travailler chez les jeunes à Chelsea et Liverpool et comme adjoint à Sao Paulo au Brésil. "Beale entretient des relations solides avec de nombreux membres de l'équipe première et, bien sûr, comprend parfaitement la nature unique du Rangers Football Club ainsi que les exigences et les normes qui accompagnent la représentation du club", a communiqué le club écossais qui a trouvé ainsi un successeur au Néerlandais Giovanni van Bronckhorst, remercié le 21 novembre dernier. Glasgow avait éliminé l'Union St-Gilloise au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions en début de saison.