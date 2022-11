Au Mondial, un homme fait irruption sur le terrain avec un drapeau LGBT sur lui (photo)

Image forte au Mondial.

Un homme portant un drapeau arc-en-ciel et vêtu d'un tee-shirt de soutien à l'Ukraine et aux femmes iraniennes a pénétré lundi en courant sur la pelouse du stade de Lusail à Doha pendant la rencontre du Mondial-2022 entre le Portugal et l'Uruguay.

Après avoir traversé deux fois le terrain en courant, il a été arrêté et escorté calmement par la sécurité, ont constaté les journalistes. Les organisateurs du Mondial 2022 sont en butte à de nombreuses critiques, notamment sur les droits des personnes LGBT+. L'homosexualité est passible de poursuites pénales au Qatar.

Sur son t-shirt, on pouvait lire "Save Ukraine" devant et "Respect pour les femmes iraniennes".

C'est la première fois du tournoi que l'on voit ce genre d'image, alors que des critiques visant le Qatar et le droit des homosexuels dans le pays sont formulées depuis plusieurs semaines un petit peu partout.