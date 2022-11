Des cris, de la danse et... des bisous: notre infiltration chez les supporters brésiliens a été sportive (vidéo)

L'infiltré du Vestiaire est déjà l'une des séquences culte de l'émission. Christopher Calice et son équipe se sont cette fois rendu dans des bars brésiliens pour pouvoir assister à la rencontre avec des fans de la Seleçao. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait de l'ambiance !

Chants, cris de joie, et même quelques bisous, notre journaliste a passé une soirée animée, "j'y ai même laissé un tympan", précise-t-il. Une infiltration plus que réussie au cours de laquelle il aura eu l'occasion de découvrir la bière à la Brésilienne, le sens du rythme, et même les paroles de l'hymne national. Un grand moment !

Vous pouvez retrouver tous les épisodes du Vestiaire, et les autres infiltrations de notre journaliste juste ici.

"Je viens regarder des femmes"