Serie A - La totalité du Conseil d'administration de la Juventus démissionne et Agnelli s'en va

(Belga) La totalité du Conseil d'administration de la Juventus a démissionné lundi et son président Andrea Agnelli quitte la tête du club après plus de 12 ans, a annoncé la Juve dans un communiqué publié dans la soirée.

Pavel Nedved, le vice-président et Maurizio Arrivabene le directeur général font partie des membres démissionnaires. Ce "tremblement de terre", qualifié ainsi par les médias italiens, fait suite à l'implication de la 'Grand Dame' dans une enquête ouverte par le parquet de Turin pour fausse comptabilité, et aux dernières plaintes de la Consob (la commission nationale des entreprises et de la bourse) chargée de réguler le marché. L'approbation du budget avait déjà été reportée ainsi que l'assemblée des actionnaires, désormais fixée à 27 décembre, rapporte la Gazzetta dello Sport. Maurizio Scanavino a été nommé directeur général. (Belga)