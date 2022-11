Le Final Four se jouera aux Pays-Bas du 14 au 18 juin 2023

(Belga) Le Final Four de la Ligue des Nations de football se jouera aux Pays-Bas du 14 au 18 juin prochain, a annoncé l'UEFA, l'Union européenne de football mardi.

Les villes de Rotterdam et d'Enschede ont été choisies par la fédération néerlandaise de football pour accueillir le Final Four de la 3e édition de la Ligue des Nations. Les demi-finales se joueront les 14 et 15 juin et le match pour la troisième place et la finale le 18 juin. Le tirage au sort aura lieu en janvier 2023. Les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie et la Croatie sont les quatre nations qualifiées pour le Final Four après avoir remporté leur groupe en Ligue A. La Belgique avait terminé 2e de son groupe derrière les Pays-Bas. La France est la tenante du titre après sa victoire en finale du Final Four 2021 contre l'Espagne (2-1). Les Bleus avaient battu les Diables Rouges (2-3) en demi-finale après avoir été menés de deux buts. Le Portugal avait remporté la première édition à domicile en 2019 aux dépens des Pays-Bas (1-0). (Belga)