Cristiano finalement buteur? La Fédération portugaise veut convaincre la FIFA de lui accorder un but

Le Portugal de Cristiano Ronaldo a assuré lundi sa place en huitièmes de finale du Mondial-2022 grâce à un doublé de Bruno Fernandes, l'ex-coéquipier de CR7 à Manchester United, face à l'Uruguay (2-0).

Après sa victoire initiale contre le Ghana (3-2), la Seleçao portugaise est en tête du groupe H avec six points, devant le Ghana (3 pts), puis l'Uruguay et la Corée du Sud (1 pt).

Le Portugal n'aura besoin que d'un point contre les Coréens pour assurer la première place et ainsi éviter a priori le Brésil en huitième de finale.

Polémique sur le premier but

Les Lusitaniens ont ouvert le score à la 54e minute. Bruno Fernandes a cherché la tête de Cristiano Ronaldo qui n'a pas touché le ballon. Mais le centre-tir a fini sa course dans la cage sud-américaine pour un but d'abord attribué par la Fifa à CR7 mais finalement logiquement rendu à son coéquipier.

"Qui a marqué le premier but? Je pense que c'était un grand match et le reste ne compte pas", a évacué Santos, refusant en conférence de presse d'alimenter une quelconque guerre des egos entre les deux joueurs dont les relations semblent parfois assez froides : "J'avais dit que mon équipe est très unie et on apporte des réponses", a ajouté le sélectionneur.

Réclamation

Pour mettre fin à toute discussion, Adidas a confirmé que les capteurs à l'intérieur du ballon n'ont enregistré aucun impact au moment où CR7 aurait touché le cuir de la tête.

Le premier but portugais contre l'Uruguay est donc bien l'oeuvre de Bruno Fernandes.