Kolo Touré est le nouvel entraîneur de Wigan Athletic

(Belga) Kolo Touré, l'ancien joueur international ivoirien (118 sélections), est le nouvel entraîneur du club de Wigan Athetlic, qui évolue en Championship, la 2e division anglaise, a annoncé mardi le club de la région de Manchester. Il a signé un contrat de trois ans et demi.

Il s'agit du premier poste de T1 pour l'ancien coéquipier de Vincent Kompany à Manchester City. Touré va désormais retrouver "Vince The Prince" sur sa route puisque le Bruxellois coache Burnley, actuel leader de la Championship après 21 des 46 journées de compétition. Touré, 41 ans, a pour mission d'assurer le maintien des "Latics", qui occupent la 22e place du classement, la première relégable, avec 23 points autant que West Bromwich Albion, actuel 21e. Touré, qui aussi joué à Arsenal, Liverpool et au Celtic, était membre du staff de Brendan Rodgers à Leicester City, le club des Diables Rouges Timothy Castagne, Youri Tielemans, Wout Faes et Dennis Praet, où évolue aussi son fils Yassine Touré chez les jeunes. Il est le frère aîné de Yaya Touré, autre ancienne star du foot ivoirien, qui a joué deux ans et demi à Beveren avant de briller notamment à Barcelone et qui est aujourd'hui entraîneur chez les jeunes de Tottenham. (Belga)