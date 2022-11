"On a un peu bafoué les consignes du coach": Eden Hazard dévoile les raisons de la défaite contre le Maroc

Les Diables Rouges occupent la troisième place de leur groupe après la défaite contre le Maroc de dimanche dernier. Après la rencontre, les tensions dans le groupe sont devenues plus intenses que jamais.

Pour réagir et préparer au mieux le match crucial de jeudi contre la Croatie, les Diables ont tenu une réunion lundi soir durant laquelle ils ont tout mis à plat.

Une mise au point nécessaire alors que si défaite il devait y avoir contre les Croates, cela serait le dernier match en sélection d'une partie des cadres qui prendront leur retraite internationale après le Mondial.

En conférence de presse, Eden Hazard et Thibaut Courtois sont venus prendre leurs responsabilités face aux journalistes. Interrogé sur la défaite de dimanche, le capitaine a donné des explications sur la mauvaise performance de son équipe.

"On a peut-être baissé les bras un peu vite" contre le Maroc, regrette Eden Hazard. L'attaquant avoue même que les Diables n'ont pas eu la meilleure des mentalités.

"C'est un peu incompréhensible, on a des grands joueurs avec une centaine de sélections. On a un peu bafoué les consignes du coach en voulant jouer trop vite. On a fait des mauvais choix, en faisant des longs ballons alors qu'il y a la possibilité de mieux jouer [au sol, ndlr]. Quand on a pris le deuxième but, on s'est dit que le match était terminé alors qu'il y avait encore certainement quelques minutes à jouer, on aurait peut-être pu marquer un but pour revenir dans le match, mais on a un peu trop vite baissé les mains."