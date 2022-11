"Je suis entré dans l'enclos des moutons pour me calmer": les réseaux sociaux ont eu chaud, mais le Sénégal se qualifie

Le Sénégal et l'Equateur s'affrontent pour une place en huitième de finale de la Coupe du monde. Une rencontre qui s'annonce aussi belle sur le terrain que sur les réseaux sociaux.

C'est terminé ! Le Sénégal s'impose 1-2 et se qualifie pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis 20 ans.

Il y aura 6 minutes de temps additionnel. Le Sénégal se dirige vers les huitièmes, mais tout reste possible. Un but et tous les espoirs changent de camp.

C'est fou, le Sénégal repasse devant quelques secondes à peine après le but de l'Equateur ! Le ticket rechange de main et les Africains sont virtuellement qualifiés. Le but est signé Kalidou Koulibaly.

C'est l'égalisation ! Caicedo remet l'Equateur dans la partie et les Sud-Américains reprennent le ticket pour les huitièmes.

Depuis la reprise, ce sont les Equatoriens qui prennent les choses en main. Les supporters sénégalais sont sous pression !

C'est la mi-temps. Pour le moment, c'est le Sénégal qui passe et ça chambre bien.

C'est but ! Ismaila Sarr ouvre le score sur penalty ! Le Sénégal est virtuellement quelifié pour les huitièmes.

Alors qu'on se dirige vers la mi-temps, l'Equateur tient toujours le match nul, qui lui permet de se qualifier. Le match est rythmé, mais manque cruellement d'occasion franches.

Deuxième grosse occasion pour les Sénégalais ! Cette fois, c'est Boulaye Dia qui rate sa frappe. Sur les réseaux, on sent qu'il ne faut pas gâcher ce genre d'occasion au risque de s'en mordre les doigts.

Quel raté de Gueye ! L'ancien joueur du PSG était seul dans le rectangle, mais ne cadre pas se frappe.

Le match est d'une importance capitale pour les deux équipes : le vainqueur se qualifie pour les huitièmes de finale. Forcément, les supporters y croient et sont bouillants!