L'Argentine veut éviter un flop monumental: le programme du jour à la Coupe du monde (vidéo)

La Pologne (4 points) rencontrera l'Argentine (3 points) mercredi, avec une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde à la clé. "Ce sera un match entre la Pologne et l'Argentine, pas entre Robert Lewandowski et Lionel Messi", a lancé en conférence de presse le sélectionneur polonais Czeslaw Michniewicz en référence au duel royal entre les stars des deux équipes.

"Lorsque le tirage au sort a été effectué en avril, et que l'on a vu que la Pologne et l'Argentine allaient s'affronter, tout le monde y a pensé", a expliqué Michniewicz. "Je suis calme par rapport à ça. Je pense que c'est un match Pologne-Argentine, pas entre Robert et Leo. Lionel Messi est un joueur fantastique, comme Robert l'est. Ce n'est pas un match entre Messi et Lewandowski. Ce n'est pas du tennis, ce n'est pas un un-contre-un. Robert a besoin de ses coéquipiers et c'est la même chose pour Leo. On peut compter sur ces buteurs, mais on ne peut pas gagner individuellement, c'est un effort collectif."

La Pologne n'a toujours pas encaissé dans ce Mondial. "C'est important de ne pas concéder de but dans un tournoi. Nous avons montré que nous limitons les risques dans nos seize mètres. Mais quand tu joues contre l'Argentine, tu dois te préparer à encaisser et à devoir réagir, ne pas paniquer, ne pas être nerveux." Michniewicz se dit "content" de jouer contre l'Argentine. "Personne ne doit se sentir stressé ou sous pression. Ils doivent être heureux parce que c'est rare d'avoir ce genre d'occasions. Nous allons tout faire pour gagner, parce que nous pouvons le faire. Nous sommes premiers dans le groupe, nous en sommes très contents."

La Pologne n'a plus passé la phase de groupes d'un Mondial depuis 1986.