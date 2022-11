Mondial: Rashford et Foden envoient les Anglais affronter le Sénégal en 1/8

L'Angleterre s'est qualifiée mardi pour les huitièmes de finale du Mondial-2022, où elle affrontera le Sénégal, à la faveur d'une victoire tranquille contre le pays de Galles (3-0), acquise grâce à Marcus Rashford et Phil Foden, convaincants pour leur première en tant que titulaires dans la compétition.

Les Three Lions terminent invaincus et en tête de la poule B devant les États-Unis, victorieux dans le même temps de l'Iran (1-0) et qui rallient aussi les huitièmes.

Après le festival offensif du premier match contre l'Iran (6-2) puis la déception du deuxième face aux Américains (0-0), la rencontre face aux Gallois a peut-être été celle de la maturité pour les joueurs de Gareth Southgate, dont les choix ont payé.

En quête d'"équilibre entre fraîcheur et stabilité", le sélectionneur avait laissé Mason Mount, Kieran Trippier, Raheem Sterling et Bukayo Saka sur le banc, titularisant Jordan Henderson, Kyle Walker, Marcus Rashford et Phil Foden, au Stade Ahmed Ben Ali de Doha.

Après une première période où ils ont butté sur l'énergie galloise, une permutation des ailiers à la reprise a fait basculer le match.

"Si on (leur) demande où ils veulent jouer, ce serait là où ils ont démarré le match, mais on a pensé qu'en permutant, ils pourraient déborder ou repiquer, ce qu'ils ont fait très bien en seconde période", a expliqué Southgate après le match, an ajoutant, modeste, "ce sont les joueurs qui font fonctionner ce genre de décision".

- Centième but de l'Angleterre -

Rashford a ouvert le score d'un coup franc direct à 25 mètres en pleine lucarne, après une faute obtenue par... Foden à la suite d'une accélération foudroyante (50e).

Puis l'attaquant de Manchester City l'a imité dans la foulée, bien servi par son capitaine Harry Kane après une récupération haute de... Rashford.

L'attaquant de Manchester United, déjà buteur contre l'Iran, quelques secondes après son entrée en jeu, a eu le dernier mot. Lancé sur le côté droit gallois, il a repiqué sur son pied gauche avant de décocher une frappe à ras-de-terre entre les jambes de Joe Rodon et Danny Ward, pas exempt de tout reproche.

Il a inscrit le centième but de l'Angleterre dans l'histoire de la Coupe du monde, mais a surtout envoyé un message à Southgate, qui ne l'avait fait jouer qu'une vingtaine de minutes lors des deux premières rencontres.

Foden (22 ans) et Rashford (25 ans), deux talents précoces annoncés très tôt comme la relève de la sélection, ont sans doute montré que leur heure était venue.

De quoi donner au sélectionneur un embarras du choix qu'il accueille avec bonheur.

"On a besoin d'un effectif étoffé et de qualité (...) parce qu'on ne sait jamais quand on aura besoin de cette profondeur de banc. Des adversaires différents nécessitent des compositions différentes", a-t-il expliqué après le match.

- "On sera favori" -

Southgate a accordé un jour de repos aux joueurs - "ils seront content de ne pas voir nos visages", a-t-il plaisanté -, mais va se lancer dans l'analyse de leur futur adversaire dans un duel entre rois de la jungle qui opposera les Three Lions et les Lions du Sénégal.

"J'ai vu jouer le Sénégal contre l'Iran (en match amical) à Vienne. Je les ai bien observés (...) On connait certains joueurs qui jouent dans de grands championnats et en Angleterre", à commencer par le capitaine Kalidou Koulibaly, auteur du but de la qualification contre l'Équateur (2-1) et qui évolue à Chelsea.

Pas moins de dix des 26 Sénégalais jouent dans les deux premières divisions anglaises

Les deux nations ne se sont jamais affrontées dans l'histoire de la compétition, mais Southgate n'est pas du genre à trembler devant ce saut dans l'inconnu.

Sa sélection est la cinquième nation mondiale au classement Fifa, quand le Sénégal n'est que 18e, juste devant le pays de Galles, "on sait qu'on sera favori et on doit l'assumer", a asséné Southgate.