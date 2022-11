Mondial: les Américains brisent le rêve de l'Iran

Les Etats-Unis ont brisé le rêve iranien d'une première qualification historique pour les huitièmes de finale d'une Coupe du monde en dominant mardi la Team Melli (1-0), obtenant leur billet pour le prochain tour à l'issue d'un choc à forte portée politique mais disputé sans animosité particulière.

Près d'un demi-siècle après la confrontation au Mondial-98 entre les deux ennemis jurés (victoire iranienne 2-1) sans relations diplomatiques depuis 1980, la sélection US a pris sa revanche sur les Perses grâce à un but de sa star Christian Pulisic (38e) et se hisse en phase à élimination directe pour la première fois depuis 2014.

A quatre ans d'une Coupe du monde organisée sur leur sol, avec le Canada et le Mexique, les Américains confirment ainsi leur progression constante. Signe de cette montée en puissance, la formation de Gregg Berhalter ne comptait aucun pensionnaire de la MLS, le championnat local, au coup d'envoi, les onze titulaires évoluant tous en Europe.

Une évolution à confirmer dès les 1/8 de finale contre les Pays-Bas, même s'il faudra guetter l'état physique de Pulisic, sorti à la mi-temps sur blessure et transporté à l'hôpital "par précaution" pour "des vertiges" après un choc sur l'action du but avec le gardien iranien Alireza Beiranvand, selon le coach américain.

Pour les Iraniens, qui n'avaient besoin que d'un point pour passer, la désillusion est en revanche totale. Le succès arraché face au Pays de Galles (2-0) avait laissé entrevoir l'espoir de décrocher un premier billet pour les 1/8 de finale mais ils ont raté leur rendez-vous, incapables de prendre la mesure de leurs adversaires, bien plus solides, à défaut d'être brillants.

- Climat apaisé -

Malgré la tension extrême entre les deux pays et en Iran, théâtre de manifestations sans précédent depuis la mort le 16 septembre de la jeune Mahsa Amini, arrêtée par la police des moeurs à Téhéran pour avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, la rencontre s'est déroulée dans un climat apaisé, même si on n'a pas assisté à des signes de fraternisation entre les joueurs avant le coup d'envoi, comme en 1998.

La veille, les deux équipes s'étaient déjà efforcées de circonscrire ce rendez-vous à sa dimension strictement sportive.

Sans charge émotionnelle sur le terrain ni dans les tribunes, contrairement aux deux premières sorties de la Team Melli, le match a été globalement dominé par les Américains, même s'ils ne se sont pas non plus créé d'énormes occasions hormis le but de Pulisic.

L'attaquant de Chelsea (10e) et Timothy Weah (28e) ont ainsi vu leurs têtes trop molles facilement captées par Beiranvand, de retour dans la cage iranienne après la commotion subie au début de la première partie largement perdue contre l'Angleterre (6-2).

- Taremi et Azmoun décevants -

Les Iraniens ne sont eux jamais vraiment parvenus à emballer le match, leurs deux principaux atouts offensifs n'ayant pas eu la réussite attendue. Mehdi Taremi, pourtant parti seul dans le dos de la défense, a gâché une belle opportunité en première période (20e) alors que Sardar Azmoun a été plutôt transparent et a très vite cédé sa place à la pause à Saman Ghoddos, qui s'est montré beaucoup plus dangereux (51e, 64e).

C'est surtout le défenseur Morteza Pouraliganji qui a été le plus proche de l'exploit sur une tête plongeante qui a frôlé le poteau américain dans les arrêts de jeu (90e+3).

"Malheureusement, en football, l'équipe qui ne marque pas est punie, a déclaré le sélectionneur portugais de l'Iran Carlos Queiroz. C'est simple, l'équipe qui a marqué en première période mérite de gagner. En football, il n'y a pas de justice, félicitations aux Etats-Unis et bonne chance à eux pour les huitièmes de finale du Mondial."

Son homologue US Gregg Berhalter a lui loué la "détermination" des siens mais s'est surtout inquiété du sort de Pulisic.

"Cette nouvelle blessure est stressante. J'ai encore moins de cheveu sur la tête maintenant.... Mais on va faire avec et se préparer à la bagarre contre les Pays-Bas", a-t-il expliqué.