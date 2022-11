Gestes de colère, mauvaises performances: notre consultant en a ras-le-bol de Kevin De Bruyne (vidéo)

Les Diables Rouges joueront jeudi l'un des matchs les plus importants de leur histoire moderne. Face à la Croatie, les Belges ont l'occasion de sauver leur Coupe du monde en se qualifiant pour les huitièmes de finale, mais cela passera par une victoire. Avec une ambiance tendue, des doutes et des joueurs qui déçoivent, la donne n'est pas simple.

Un homme symbolise cette difficulté: Kevin De Bruyne. Décevant dans le jeu et râleur sur le terrain, le milieu de terrain peine à avoir son rendement habituel. Ce qui commence à énerver Frédéric Gounongbe. "On lui doit beaucoup de respect. Mais là, il est sur une Coupe du Monde catastrophique", estime même l'ancien joueur, présent sur le plateau du Vestiaire. "Il est sur trois matchs où c'est l'un des plus mauvais joueurs de la Belgique. C'est bien beau de lever les bras au ciel dès que le ballon ne lui arrive pas, mais il va falloir, à un moment donné, faire face aux critiques et montrer le leader et le joueur qu'il est à Manchester City", a-t-il pesté.

Sur le plateau, tous s'accordent à dire qu'il vaudrait mieux le redescendre d'un cran sur l'échiquier, pour lui permettre d'avoir une meilleure vision. Mais pas question de le retirer du 11. "On ne peut pas se permettre de se passer d'un De Bruyne", précise Frédéric Gounongbe, persuadé que 'KDB' peut répondre à ses détracteurs en livrant un gros match jeudi.

C'est tout ce que l'on espère.