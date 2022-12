"Une équipe mentalement très forte": Roberto Martinez redoute la Croatie et lance un message à ses joueurs, "il faut gagner"

Roberto Martinez est à la veille d'un match qui apparaît peut-être comme le plus délicat depuis sa prise de pouvoir à l'été 2016. Habitué aux succès, notamment avec une troisième place historique au Mondial russe en 2018, le Catalan doit parvenir à libérer ses troupes avant d'affronter la Croatie, jeudi à Al-Rayyan, dans un match de la 3e journée du groupe F de la Coupe du monde où la victoire est quasi obligatoire pour se hisser en huitièmes de finale du rendez-vous qatarien.

"On arrive à un moment où l'équipe doit réagir et profiter de ce match. Nous avons encore tout à prouver et il faudra élever notre niveau de jeu contre l'une des meilleures équipes du monde et peut-être compter sur un peu de magie de la part de nos joueurs", a lancé Roberto Martinez mercredi en conférence de presse. "Nous n'avons pas montré assez de joie lors des deux premiers matches, peut-être avons-nous trop pensé au fait que nous devions l'emporter. Demain (jeudi, ndlr) ce sera très simple. Il faut gagner."

"Un vrai défi"

L'Espagnol a évidemment évoqué la Croatie, un adversaire qu'il tient en très haute estime. "Nous allons défier le vice-champion du monde. C'est une équipe qui fait preuve d'une grande symbiose, qui est en synergie depuis longtemps. C'est un vrai défi qui nous attend", a expliqué Martinez.

"J'ai été particulièrement impressionné par la prestation croate en France lors de la Ligue des Nations (victoire 0-1 en juin 2022, ndlr). Ils ont joué un match plein de caractère et de bravoure. Tout le monde évoque notamment les qualités techniques des milieux croates mais c'est une équipe mentalement très forte", a encore insisté le technicien des Diables Rouges avant d'aussi jeter des fleurs à son homologue Zlatko Dalic.

"C'est un intellectuel et un gentleman. Il est arrivé lors d'une période très compliquée mais on a directement vu qu'il avait une idée très claire de ce qu'il voulait faire. La Croatie est un petit pays mais c'est un très bel exemple", a estimé Martinez.

Dalic est à la tête de l'équipe au damier depuis octobre 2017. Il était parvenu à sortir la Grèce lors des barrages pour le Mondial 2018, où son équipe a finalement terminé à une historique deuxième place après une défaite 4-2 en finale contre la France.