Remco Evenepoel, Lotte Kopecky et Emma Plasschaert nommés pour le Joyau du sport flamand

Remco Evenepoel, Lotte Kopecky et Emma Plasschaert sont les trois nommés pour le Joyau du sport flamand qui sera remis par le ministre flamand des Sports Ben Weyts (N-VA) le 15 décembre prochain à Bruxelles.

Evenepoel, 22 ans, a réalisé une saison historique après avoir remporté son premier grand Tour sur le Tour d'Espagne, deux semaines avant de remporter son premier titre de champion du monde chez les seniors à Wollongong en Australie. Le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl, auteur de 15 victoires cette saison a également remporté son premier Monument à Liège-Bastogne-Liège et a gagné la Clasica San Sebastian pour la deuxième fois. Kopecky, 27 ans, s'est quant à elle illustrée avec des victoires aux Strade Bianche et au Tour des Flandres, terminant à la deuxième place à Paris-Roubaix et sur la course en ligne des championnats du monde de Wollongong. Sur la piste, elle a brillé avec deux titres mondiaux et deux titres européens. Plasschaert, 29 ans, a elle remporté la médaille de bronze en ILCA 6 lors du dernier championnat du monde de voile en octobre, après avoir été championne du monde en 2021. Il y a dix jours, l'Ostendais a pris la 5e place à l'Euro, toujours en ILCA 6. Ce prix est décerné depuis 1982. Avec ce prix, le gouvernement flamand récompense un athlète ou une équipe qui a réalisé une performance remarquable au cours de l'année ou conclu une carrière exceptionnelle. Les Red Lions ont été récompensés en 2021.