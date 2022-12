Le circuit d'équitation du Global Champions Tour comptera 16 rendez-vous en 2023

(Belga) Le circuit d'équitation du Global Champions Tour et de la Global Champions League (pour les équipes) comptera 16 étapes en 2023, ont annoncé mercredi les organisateurs de ce prestigieux et lucratif rendez-vous d'équitation.

L'épreuve d'ouverture aura lieu au Qatar du 2 au 4 mars à Doha et la finale sera organisée à Riyadh en Arabie saoudite avec des playoffs de la Champions League à l'O2 Arena de Prague. Riesenbeck, fait figure de nouveau venu dans le manège de Ludger Beerbaum, quatre fois champion olympique en saut d'obstacles, et permettra à l'Allemagne de figurer tout de même au calendrier après le retrait de Berlin et Hambourg. Shanghai ne fait pas partie du calendrier l'année prochaine, mais les organisateurs espèrent pouvoir réintégrer la Chine en 2024. - La calendrier 2023: Doha (Qat): 2 - 4 mars Miami Beach (USA): 12 - 15 avril Mexico City (Mex): 20 - 23 avril Madrid (Esp): 12 - 14 mai Ramatuelle/Saint Tropez (Fra): 1 - 3 juin Cannes (Fra): 8 - 10 juin Stockholm (Suè): 16 - 18 juin Paris (Fra): 23 - 24 juin Monaco (Mon): 29 June - 1 juillet Riesenbeck (All): 21 - 23 juillet Londres (Ang): 10 - 13 août Valkenswaard (P-B): 18 - 20 août Rome (Ita): 15 - 17 septembre New York (USA): 22 - 24 septembre Riyadh (ASa): 26 - 28 octobre (Finales) Prague (Tch): 16 - 19 novembre (Playoffs) (Belga)