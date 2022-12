"LES CLOWNS": TF1 arrête de diffuser le match avant la fin, la France perd et les réseaux sociaux explosent

La France s'est inclinée contre la Tunisie. Les Tunisiens sont malgré tout éliminé mais le scénario du match a fait exploser les réseaux sociaux.

La fin du match entre la France et la Tunisie, mercredi à Doha, s'est terminée dans une grande confusion, les Bleus pensant avoir égalisé dans les toutes dernières secondes avant que l'arbitre n'annule le but, après intervention de la VAR.

Mené depuis la 68e minute sur un but de Wahbi Khazri, les Français profitaient des huit minutes de temps additionnel pour tenter d'égaliser. Sur un ultime centre d'Aurélien Tchouaméni côté gauche de l'attaque française, le Tunisien Montassar Talbi ne pouvait que détourner de la tête le ballon sur Griezmann seul au deuxième poteau.

D'une reprise du pied droit, Griezmann, entré en jeu à la 73e minute, trompait alors Dahmen, le gardien tunisien, pour offrir un nul inattendu aux Bleus, peu brillants avec leur équipe B. Pour sa part, il mettait ainsi fin à une série de onze matches en Bleu sans but.

En tout cas le croyait-il. Alors que les joueurs et l'arbitre s'étaient tous replacés, prêts pour le coup d'envoi des ultimes secondes de la rencontre, l'arbitre, le Néo-Zélandais Conger, a eu recours à la VAR. Après visionnage de la vidéo, il a finalement sifflé un hors-jeu du joueur de l'Atletico Madrid, au moment du centre de Tchouaméni.

Pour les téléspectateurs de TF1, la fin de match fut tout aussi cocace puisque la chaîne a rendu l'antenne après l'égalisation... finalement annulée.

"On était persuadé que c'était terminé, tout le monde rentrait au vestiaire, et puis ça s'est transformé, cette fin de match, en ça", s'est expliqué le journaliste Grégoire Margotton à la reprise d'antenne, après les publicités.

Le but est annulé ! C'est dingue. Le VAR est intervenu et annule le but la désillusion est totale.

GOOOOAAAAL la France égalise à 10 secondes de la fin ! Antoine Griezman évite la défaite à son équipe.

8 minutes de temps additionnel.

Depuis les montées au jeu des titulaires français, la situation s'est inversée et les Tunisiens peinent à passer la ligne médiane.

Triple changement pour la France dans la fouléedu but : Varane, Coman et Veretout sortent. Saliba, Mbappé et Rabiot montent. Les internautes n'en peuvent plus.

GOOOAAAL pour la Tunisie. Le capitaine Whabi Khazri ouvre le score, fait exploser le stade et les réseaux.

Après Camavinga et Deschamps, c'est au tour de Guendouzi d'en prendre pour son grade.

Les récentes révélations d'abus sexuels à la Fédération Française de Football ont inspiré certain.

C'est la mi-temps et les supporters français ne sont pas vraiment ravis de ce qu'ils ont vu pendant 45 minutes.

Le sélectionneur Didier Deschamps en prend pour son grade également pour avoir aligné cette composition.

On a passé les 25 minutes de jeu et les Français eux-mêmes n'en reviennent pas du niveau affiché par leur équipe.

Début de match très compliqué pour Eduardo Camavinga qui prend très cher tant sur le terrain que sur les réseaux.

Les Tunisiens montrent de belles choses et les Français sont dans les choux.

BUT POUR LA TUNISIE ! Finalement refusé pour hors-jeu, les Français ont eu très chaud.

Avant le début du match, les supporters tunisiens ont hué la Marseillaise, ce qui ne plait pas du tout aux Français.