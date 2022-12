Gustavo Barreto privé des deux prochains matches du Challenger Pro League

(Belga) Le Comité disciplinaire de l'Union belge de football a suspendu pour trois matches, dont un avec sursis, Gustavo Barreto (RWDM), a communiqué la fédération mardi.

Le Brésilien du club bruxellois écope aussi d'une amende de 1.250 euros. Sa suspension prendra effet à partir du 7 décembre. Il a été poursuivi à la suite d'un rapport de l'arbitre de la rencontre de Challenger Pro League face à Waasland-Beveren (3-1) le 23 octobre dernier avec qui il a eu une altercation après avoir reçu un second carton jaune. Jannes Vansteenkiste (Deinze) est suspendu lui pour un match effectif et un match avec sursis, et écope d'une amende de 750 euros, après son exclusion lors du déplacement chez les Espoirs du Standard samedi (1-2). Même sanction pour Joedrick Pupe, exclu avec son équipe du Lierse dimanche lors du partage face à Virton. Les joueurs et clubs respectifs peuvent aller en appel de la décision du Comité disciplinaire.