Nos Diables Rouges sont-ils trop vieux pour encore performer? "Ils ont peut-être moins de capacités"

Depuis le début de ce tournoi, on a souvent évoqué l'âge des joueurs. Sont-ils trop vieux pour performer dans cette compétition ? A partir de quel âge les performances d'un joueur de football professionnel commencent à diminuer ?

31 ans pour De Bruyne, Hazard et Meunier, 33 pour Witsel et Alderweireld. Et même 35 ans pour Vertonghen et Mertens. 7 joueurs qui ont bénéficié de temps de jeu en Coupe du monde. Au vu de leurs derniers résultats, nos Diables sont-ils trop vraiment vieux ? "Au niveau cardiologique, on n'aura pas de grosses différences dans ces âges-là. Ce sont quand même encore des gens de moins de 50 ans. Donc on n'est vraiment pas dans une partie de vétérans au sens classique du terme. En termes de performance, on peut démontrer qu'ils ont peut-être moins de capacités de récupération entre les efforts", explique Arnaud Ancion, cardiologue du Sport au CHU Liège.

Publié dans la presse anglaise, Kevin De Bruyne avait affirmé dans une interview : "Gagner la Coupe du monde ? Aucune chance, on est trop vieux." Sur les réseaux sociaux, les internautes ironisent. Alors à partir de quand les performances d’un footballeur professionnel commencent-elles à décliner ? A 25 ans, selon Carlos Rodriguez, préparateur physique professionnel. "Ce qui ne veut pas dire que c'est à 25 ans qu'on est le plus fort, parce que si on s'entraîne mieux au-delà, on aura de meilleures qualités. Cependant, on va avoir une certaine diminution de nos qualités musculaires explosives et de force", dit-il.

Avec une hygiène de vie irréprochable, le pallier de performance peut durer jusqu’à 35 ans. Plusieurs exploits ont même été signés au-delà. Le record du marathon est toujours détenu par le Kenyan Kipchoge alors l’âgé 37 ans. En Angleterre, le footballeur Stanley Matthews remporte la première édition du Ballon d'or à 41 ans.

"On peut jouer, au niveau national en Angleterre, jusqu'à l'âge de 50 ans passés. Alors oui, c'est peut-être le record absolu. Mais nous, en Belgique, on a aussi celui de Wilfried Van Moer, notre super joueur de l'équipe national qui, malheureusement, est mort l'année passée et qui était encore un joueur en national à plus de 40 ans", souligne Gilles Goethgebuer, rédacteur en chef de "Sport et Vie".

L’expérience améliore la technique et le positionnement, comble les manques de vitesse et d’explosivité. Même si, pour certains, la crainte de la blessure persiste. "C'est assez compliqué, mais on peut comprendre que dans une deuxième partie de carrière, l'état d'esprit n'est peut-être plus toujours le même qu'au tout début, lorsqu'il faut faire ses preuves et montrer ce qu'on vaut pour décrocher un contrat", note encore Arnaud Ancion, le cardiologue du Sport au CHU Liège.

Un contrat ou des huitièmes de finale ? Reste moins de 24h pour prouver à la Belgique que cette génération dorée peut encore faire preuve de longévité.