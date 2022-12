Georges Leekens se confie sur les chances des Diables Rouges contre la Croatie et envoie un message aux pré-retraités

L'ancien sélectionneur des Diables Rouges, Georges Leekens, était l'invité d'Antonio Solimando à 7h50 sur Bel RTL. "Long couteau" s'est exprimé sur le match crucial qui attend ses anciens joueurs contre la Croatie ce jeudi à 16h.

Eden Hazard a annoncé en conférence de presse que ce seront "11 guerriers" qui seront sur le terrain pour arracher la qualification aux Croates. "C’est nécessaire", estime Leekens. "On a gagné contre le Canada mais on a eu la chance avec nous. Contre le Maroc, ça a ouvert les yeux. Le 2-0 était mérité", ajoute "monsieur 90%" pour qui la victoire ne peut venir qu'avec la rage de vaincre.

"On va se qualifier ce soir. J’en suis presque sûr", affirme l'ancien sélectionneur de l'Algérie et de la Tunisie.

Si les joueurs ont pu afficher une mentalité décevante lors des derniers matchs, Georges Leekens assure que la motivation patriotique n'a pas disparu du groupe. "Les Diables ne jouent pas pour l’argent, ils jouent pour le pays". "Nous ne sommes plus les petits Belges, nous sommes des grands Belges", assène-t-il encore.

Se donner encore plus à fond

Cette Coupe du monde sera la dernière de certains cadres de la sélection comme Toby Alderweireld et Jan Vertonghen. Pour Leekens, cela doit être une motivation supplémentaire. "Certains ont déjà annoncé qu’ils arrêteraient après la Coupe du monde, c’est une raison supplémentaire pour se donner encore plus sur le terrain et mettre 10% d’efforts en plus dans les courses."

"Si le public voit que son équipe a la rage de vaincre, ils seront à fond derrière les Diables", affirme encore l'homme de 73 ans.

La Croatie "pas un cadeau"

"Affronter la Croatie ce n’est pas un cadeau, mais on les a déjà battus", rappelle l'ancien sélectionneur de la Hongrie. "On doit jouer notre niveau et profiter de leurs défauts parce qu'ils sont lents en défense", recommande-t-il.

Il conclut avec une détermination sans faille : on va se qualifier.