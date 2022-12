Décès de Davide Rebellin - Les grandes figures du cyclisme sont en émoi après l'annonce de la mort de Davide Rebellin

(Belga) Quelques semaines après avoir mis fin à sa carrière cycliste, l'ancien coureur italien Davide Rebellin est décédé mercredi, à l'âge de 51 ans, comme l'a annoncé son ancienne équipe, Work Service Vitlcare Vega, sur les réseaux sociaux. Rebellin aurait été renversé par un camion alors qu'il était à vélo. Plusieurs grandes figures du monde du cyclisme, en deuil, s'est exprimé à la suite de la nouvelle.

Philippe Gilbert (ancien coureur): "Il y a quelques jours, nous avons encore fait un petit tour ensemble à Monaco, et aujourd'hui tu t'en vas au ciel. Je pense à Françoise et au reste de ta famille. Je suis très triste, tu vas nous manquer mon ami." Alejandro Valverde (ancien coureur): "Mes condoléances à la famille aux amis de Davide Rebellin, un collègue et concurrent pendant des années. RIP." David Lappartient (président de l'UCI): "Tragique nouvelle que la mort de l'ancien coureur professionnel italien Davide Rebellin. Mes pensées vont à ses proches en cette période difficile." Daniele Bennati (ancien coureur): "Non, allez, dis-moi que ce n'est pas vrai." Jens Dekker (ancien coureur): "Il y a quelque chose de tragique et poétique à la mort de Davide Rebellin. On pensait souvent qu'il mourrait avant d'arrêter le cyclisme. La vie est parfois bizarre. Repose en paix." Vincenzo Nibali (ancien coureur): "Je suis très choqué de cette triste nouvelle. Que la terre te soit clément, RIP Davide." (Belga)