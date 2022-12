Mondial 2022 - La Tunisie éliminée avec "honneur et fierté", assure le sélectionneur Kadri

(Belga) La Tunisie a quitté la Coupe du monde par une victoire 1-0 face aux champions du monde français, mercredi lors de la dernière journée du groupe D. Une victoire qui ne permet toutefois pas de qualifier les Aigles de Carthage, 3e du groupe D et éliminés.

"Je disais hier (mardi) que rien n'était impossible, qu'on pouvait gagner contre les champions du monde", a lancé le sélectionneur tunisien Jalel Kadri en conférence de presse. "On a déployé beaucoup d'efforts, on a travaillé en tant que collectif. Cela n'a pas été facile de récolter quatre points, malheureusement, nous quittons la compétition, mais avec beaucoup d'honneur et de fierté. Nous avons été en mesure de jouer de manière efficace. En six mi-temps dans ce Mondial, seule une (contre l'Australie) n'aura pas été à la hauteur. Je veux remercier tous les joueurs et tout le personnel. (Restera-t-il en poste ?) Je ne sais pas pourquoi vous insistez pour que je démissionne. Nous avons pu poursuivre notre travail, et le contrat que j'ai est fondé sur des objectifs. L'objectif n'a pas été rempli mais nous avons encore du temps pour analyser les choses et prendre la décision finale. Ce sera à la Fédération tunisienne de choisir, c'est elle qui décidera de mon avenir. Nous n'avons pas de regrets, nous aurions bien sûr dû mieux jouer contre l'Australie mais notre prestation sur les trois matches a été de haut niveau. C'est une victoire historique contre les champions du monde." (Belga)