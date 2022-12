Les Diables vont-ils réussir à se qualifier ? Nos consultants sont très partagés sur la question (vidéo)

Demain, c'est le grand jour ! Nos Diables affrontent la Croatie et jouent leur qualification en huitièmes de finale de la compétition. Vont-ils y arriver ? Nos chroniqueurs sont très partagés à ce sujet-là, tandis que les internautes le sont moins et voient majoritairement une qualification des Diables.

Pour Dante Vanzeir, invité du soir, c'est possible "mais il faudra plus de grinta, car les qualités ne sont pas suffisantes dans une Coupe du Monde", explique-t-il.

Thomas Chatelle, notre consultant RTL Sport, est moins confiant : "J'ai dû me forcer à donner un pronostic positif pour dire oui. Je dois vraiment chercher loin pour trouver des arguments : quand tu vois les forces des deux côtés, que tu as analysé les deux équipes, c'est difficile de donner les Belges vainqueurs, ce que j'ai pourtant fait", dit-il.

Du côté de Marc Delire, on attendra quelques minutes avant le match avant de se prononcer. "Comme on est Belges, on a tous envie qu'ils le fassent, mais moi, je saurai te dire seulement en voyant qui va jouer, s'ils passeront où pas". Un argument sur lequel Thomas Chatelle rebondira tout de suite.

"Se demander qui va jouer la veille du match, ça n'est pas normal, les Croates, eux, savent déjà qui va jouer, c'est ça le danger. Martinez vient toujours avec des plans B, mais en dernière minute, mais on les a jamais travaillés !", clame-t-il.

"Le problème, c'est que quand Martinez a un plan en tête, ça reste dans sa tête. Il faudrait que ça sorte", conclut Marc Delire.