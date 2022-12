"Les Diables ne nous doivent rien !": notre consultant prend la défense des joueurs, "qui ne doivent jouer que pour eux" (vidéo)

Les Diables nous "doivent"-ils quelque chose ? Nous "doivent"-ils une qualification ? Sont-ils obligés de le faire ? Thomas Chatelle, consultant "Dans le Vestiaire" revient sur cette question.

"Je suis conscient que l'équipe tourne mal, qu'il est possible de mieux jouer. Mais là où je trouve que ça va trop loin, c'est quand certains disent que "les Diables nous doivent bien ça"", explique-t-il. "Non, ils ne nous doivent rien, ils le doivent à eux, à leur carrière, mais sûrement pas à nous. Les Diables ne sont pas nos antidépresseurs de cette période morose. S'ils le font, tant mieux, mais ils doivent le faire pour eux, et pour l'instant, ils se tirent une balle dans le pied tout seul".

Trop d'attentes ?

Y aurait-il eu trop d'attentes autour de cette équipe ? "Les attentes étaient logiques, même en 2018. Mais si tu compares, par exemple, le milieu des Croates au nôtre. Chez eux, les trois jouent dans des grands clubs, titulaires, et performent en Ligue des Champions. Nous, plus personne ne fait ça dans notre milieu !", explique-t-il.

"Le problème, c'est qu'ils jouent mal", résume Marc Delire. "Bien sûr qu'on a envie qu'ils se qualifient, mais lorsqu'on voit ce qu'ils ont proposé lors des deux premiers matchs, c'est compliqué".

"C'est là où j'ai commencé à ne plus suivre Martinez", reprend Thomas Chatelle. "Il avait les résultats pour lui, il était cohérent. Mais ici, on prépare Debast pendant 3 matchs, puis on l'enlève. De Ketelaere, lorsqu'il monte au jeu, contre le Maroc, même lui est surpris !"

Retrouvez les épisodes de "Dans le Vestiaire" juste ici.