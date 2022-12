Le retour de Lukaku ? Découvrez le 11 probable des Diables Rouges contre la Croatie

Les Diables Rouges jouent ce jeudi un des matchs les plus importants de ces dernières années, probablement le plus important depuis la demi-finale de Coupe du monde 2018 contre la France.

À 16h, les troupes de Roberto Martinez affronteront la Croatie dans un duel à mort (ou presque) pour une qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Après leur réunion de lundi soir, les Diables ont eu l'occasion de faire le point et se dire clairement les choses. Selon leur dire, ils ont discuté de qui doit être aligné d'entrée sur le terrain. Alors, peut-on s'attendre à des surprises contre les Croates ?

Romelu Lukaku sera-t-il ou non sur le terrain au coup d'envoi ? Ce matin, a réponse semblait tendre à l'affirmative. Mais l'agence Belga sème le doute en affirmant que le buteur commencera sur le banc... avant de changer d'avis. Alors le joueur de l'Inter Milan fera-t-il partie des 11 titulaires ? On espère que oui, mais on n'en est plus trop sûr.

Le capitaine Eden Hazard, qui monte en puissance au fil des matchs et le métronome Kevin De Bruyne seront sur le terrain, sans fausse rumeur.

Dans l'entrejeu, Roberto Martinez est privé d'Amadou Onana, suspendu pour avoir récolté deux cartes jaunes lors des deux premiers matchs. Un duo Witsel-Tielemans est plus que probable dans ces circonstances.

Timothy Castagne sera titulaire tandis que Thomas Meunier devrait occuper l'autre flanc.

En défense, il n'est pas impossible de revoir un Leander Dendoncker, lui qui a livré une belle prestation contre le Canada. Les deux tauliers Alderweireld et Vertonghen devraient tenir leur rang.

La composition probable : Courtois - Alderweireld, Dendoncker, Vertonghen - Castagne, Meunier - Witsel, Tielemans - E. Hazard, De Bruyne, Lukaku.