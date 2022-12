Lionel Messi dépasse un record de Maradona et rend hommage à la légende: "Il m'a toujours témoigné beaucoup d'affection"

"Diego serait super heureux pour moi", a assuré Lionel Messi, devenu mercredi l'Argentin comptant le plus d'apparitions en Coupe du monde devant son idole Diego Maradona, après le succès de l'Albiceleste contre la Pologne (2-0) lui assurant le billet pour les huitièmes de finale du Mondial 2022.

"Je l'ai appris récemment, je ne le savais pas. C'est un bonheur de pouvoir continuer à atteindre ce genre de records. Je crois que Diego serait super heureux pour moi, parce qu'il m'a toujours témoigné beaucoup d'affection, il était toujours content quand les choses marchaient bien pour moi", a glissé Messi en zone mixte, après le match.

Le capitaine argentin, qui a manqué un pénalty juste avant la pause (39e), s'est toutefois dit "heureux" de ce "gros match". "On a atteint notre premier objectif, qui était de sortir de ce groupe premier, après avoir commencé comme on l'a fait. J'étais vraiment frustré d'avoir manqué le pénalty, parce que je savais qu'un but pouvait changer tout le match, qu'il te fait jouer d'une autre manière... Mais je crois qu'à partir du pénalty que j'ai manqué, l'équipe en est ressortie plus forte."

En huitièmes de finale, l'Argentine rencontrera l'Australie. "On sait que désormais, tout est très difficile. Que quel que soit l'adversaire, ce sera compliqué. On l'a vu récemment, à nos dépens, que n'importe quel adversaire peut faire un bon match contre toi et te battre. Donc dès demain, on commencera à se préparer", a avancé l'attaquant.