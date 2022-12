Dans le Vestiaire: Silvio Proto et Marc Delire commenteront en direct Croatie – Belgique

Les Diables Rouges affrontent la Croatie ce jeudi à 16h, heure belge. La victoire s'impose pour ne pas quitter la Coupe du Monde du Qatar dès la phase de poules (un nul pourrait suffire, mais ça dépend du résultat de Maroc-Canada).

Vous le savez, sur RTL Sport, on n'a pas les images, mais on a des choses à dire. Raison pour laquelle dès 15h55, Silvio Proto et Marc Delire, deux habitués de l'émission Dans le Vestiaire, vous pourrez vivre le match d'une autre manière. Les deux comparses vont regarder la rencontre, et la commenter en direct !

A la mi-temps, il y aura un débrief. Et pour l'analyse complète du match, rendez-vous dès 22h, horaire habituel de Dans le Vestiaire.

Pour plus d'intéractivité, rendez vous sur la page Facebook de RTL Sport.