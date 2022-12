Les supporters belges au Qatar sont confiants et unanimes: "On va gagner"

Pour les supporters belges présents au Qatar pour encourager les Diables, la confiance est de mise avant d'affronter la Croatie. Notre journaliste a rencontré plusieurs groupes de supporters et ils sont tous unanimes : la Belgique va l'emporter.

"C’est un match couperet, mais il y a la joie d’être ici à supporter l’équipe. On espère que tous les joueurs vont se mobiliser de la première minute à la dernière et qu’ils vont en mettre plein les yeux à tous les supporters qui les regardent sur la planète", jubile un supporter. "Bien sûr qu’on y croit", ajoute-t-il.

"On sera derrière eux, on va crier et j’espère qu’ils vont nous entendre", s'exclame une autre supportrice. "Espérons la victoire, on ne va pas pleurer avant. Je suis un peu tendu quand même", reconnaît son mari.

Pour certains, la défaite reste possible si le niveau de l'équipe ne change pas par rapport aux deux derniers matchs. "S’ils changent de mentalité, ça va aller tout seul. S’ils ont la hargne, ils gagneront, mais s’ils jouent comme des touristes, on sera battu". Mais l'optimisme reste de mise : "On va gagner ce soir."

Les derniers témoins rencontrés par notre journaliste s'attendent à un match tendu, mais toujours avec une victoire belge au bout du compte. "Nous sommes au pied du mur, d’accord, mais nous avons tout à gagner et rien à perdre. Nous sommes optimistes et je pense que ça va aller. On va se qualifier difficilement, mais on va se qualifier."