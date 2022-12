F1 : L'Espagnol Alex Palou sera le pilote de réserve de McLaren en 2023

(Belga) Alex Palou est le nouveau pilote de réserve du Team McLaren de Formule 1. L'Espagnol de 25 ans cumulera ce rôle avec celui de pilote dans le championnat IndyCar. Il a effectué ses débuts en F1 à l'occasion de la première séance d'essais libres du dernier Grand Prix des États-Unis à Austin.

Il a également participé au programme de tests de développement des pilotes et roulé à Barcelone et à Spielberg. Palou, qui a été sacré champion IndyCar en 2021, servira de doublure des pilotes titulaires : le Britannique Lando Norris et le débutant australien Oscar Piastri. "Il a impressionné lors de sa séance d'essais libres (FP1) à Austin (17e chrono à 2 secondes de l'autre McLarence de Norris, NDLR) et lors de ses tests de développement des pilotes cette année. Il a réalisé de nombreuses performances notables en sport automobile jusqu'à présent, notamment le titre de champion IndyCar 2021, donc c'est brillant de pouvoir étendre son rôle dans l'équipe et nous sommes impatients de travailler plus étroitement avec lui", a commenté le patron de l'équipe Andreas Seidl. (Belga)