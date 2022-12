"Parfois on n'a pas de chance": Jérémy Doku dépité après l'élimination des Diables Rouges

Jérémy Doku s'est présenté à notre micro après la rencontre. Le jeune Diable était déçu de la rencontre

"C'est fini, c'est dommage, on voulait aller beaucoup plus loin, pour nous, pour le peuple belge, pour tout le monde. On est tous déçus que ce soit déjà fini."

"On a mieux joué", constate le joueur de Rennes. "Il manquait la finition. On a eu les occasion s et si on les mets au fond, on gagnait. C'est dommage, on sent qu'aujourd'hui on commence à trouver notre rythme, c'est pour ça qu'on est tous déçus."

"Parfois on n'a pas de chance. Si on mettait nos occasions au fond, c'était fini", regrette-t-il encore.

Concernant les occasions ratées par Lukaku, Doku affirme que l'élimination n'est pas la faute du joueur de l'Inter Milan.

"Il a eu des occasions mais ce n'est pas que lui, c'est tout le monde, on a tous essayé de se mettre dans les meilleures positions pour marquer. Oui, il a raté des occasions mais je ne pense pas que ce soit de sa faute. On voulait tous gagner, on savait tous ce qu'il y avait à faire."