"Il méritait mieux": Timothy Castagne, visiblement surpris, défend Martinez après sa démission (vidéo)

Les Diables Rouges n'iront donc pas plus loin. Notre équipe nationale est déjà éliminée de la Coupe du Monde au Qatar, après un parcours chaotique, ponctué par un nul 0-0 contre la Croatie, qui a validé son ticket. Interrogé en fin de match par Emiliano Bonfigli, Timothy Castagne n'a pas caché sa déception.

Pour lui, c'est un échec, cette élimination. "C'est prématuré. On a vu un beau match entre deux bonnes équipes. L'erreur qu'on a faite, ce n'est pas aujourd'hui, mais les deux matchs d'avant. On a tout donné. Il n'y a pas de regrets aujourd'hui, on a fait ce qu'on a pu, parfois ça ne veut pas rentrer. On ne peut pas pointer du doigt un joueur, c'est tout le monde aujourd'hui. On n'a pas de regrets", a-t-il analysé.

Il a ensuite défendu Romelu Lukaku, qui est passé juste à côté, à plusieurs reprises, du but décisif. "Il s'est donné, il a travaillé pour l'équipe. Il était à chaque fois au bon endroit, on ne peut pas lui en vouloir, on sait ce qu'il a déjà fait pour l'équipe et ce qu'il va encore faire", a sobrement répondu le Diable Rouge, qui a aussi glissé un mot pour son désormais ex-sélectionneur, Roberto Martinez.

"Je suis déçu, terminer là-dessus, c'est dommage", a lancé Castagne, qui a défendu le bilan du Catalan. "On avait créé quelque chose de bien, cela fait quelques années qu'il fait des très bonnes choses pour le football belge. Terminer comme ça pour lui, c'est dommage, il méritait mieux. On ne veut plus que ça arrive", a-t-il poursuivi, analysant ensuite les prochaines décisions de cadres de l'équipe. "Je ne sais pas qui va partir, on verra dans les semaines qui viennent. C'est un nouveau cycle qui se prépare, quelques jeunes arrivent et ont déjà montré. On sait qu'il y a des joueurs qui peuvent rentrer dans l'équipe et faire la différence. Tous les joueurs qui restent, ça reste du positif. On ne va pas dire non aux joueurs qui vont rester, ça reste de l'expérience. On verra".

Il a ensuite tenu à s'excuser auprès des fans belges présents sur place, au Qatar. "Pour nous, c'est dur, pour eux ça doit l'être encore plus. Voir les fans dans le stade après la défaite, c'est difficile. Toi, tu es déjà presque en larmes, mais eux se sont déplacer pour cela. C'est triste, mais j'espère qu'ils ont vu qu'aujourd'hui on a tout donné".