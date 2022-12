"Les adieux sont douloureux": le sélectionneur croate vole au secours de Roberto Martinez

Roberto Martinez n'ira pas plus loin avec les Diables Rouges. Le sélectionneur de l'équipe nationale a annoncé, après l'élimination en phase de poules de la Coupe du Monde, son intention de démissionner, mettant fin à son règne de six ans à la tête de la Belgique.

Interrogé après le match, le sélectionneur croate, Zlatko Dalic, a tenu à le défendre. "Roberto est un ami et c'est un vrai professionnel. Ils ont signé de beaux résultats et ont occupé la première place du classement FIFA pendant quatre ans. C'était son projet et les adieux sont douloureux", a-t-il avancé en conférence de presse, après avoir admis que la Croatie avait eu de la chance contre la Belgique.

La fin d'une ère pour les Diables Rouges.