Après la débâcle, le départ: dégoûté par les critiques, ce Diable Rouge envisage une retraite internationale

Toby Alderweireld pourrait bientôt dire stop à l'équipe nationale belge. Le défenseur central de 33 ans a peut-être vécu ses derniers moments avec la Belgique, qui vient d'être éliminée en phase de poules de la Coupe du Monde au Qatar.

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Alderweireld a en effet évoqué une possible retraite internationale, qui pourrait être actée rapidement. "Jan Vertonghen et moi avons été fortement critiqués ces derniers temps. On a montré contre la Croatie ce qu’on vaut vraiment. Cela a coûté de l’énergie de nous battre contre les critiques. Je ne sais pas si je vais continuer. J’ai tout donné pour l’équipe nationale pendant 15 ans. Je vais en parler avec ma famille", a-t-il admis.

D'autres joueurs, comme Dries Mertens et Jan Vertonghen, ont eux annoncés qu'ils restaient disponibles. Les annonces de ce genre seront encore possibles dans le groupe dans les prochaines semaines.