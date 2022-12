Une énorme sensation: l'Allemagne gagne mais est éjectée de la Coupe du Monde

Malgré sa victoire 2-4 face au Costa Rica, l'Allemagne n'a pas réussi son tour de force et arracher sa qualification pour le deuxième tour de la Coupe du monde. La Mannschaft termine troisième avec 4 points comme l'Espagne, qui avait mis un carton (7-0) aux Ticos, derniers avec les trois points pris contre le leader japonais (6 points).

Comme elle a été dirigée pour la première fois par un trio féminin autour de Stéphanie Frappart, cette rencontre restera aussi dans les annales. Par contre, Manuel Neuer n'en gardera pas un bon souvenir bien qu'il soit devenu le gardien comptant le plus d'apparitions dans la compétition: avec 19, le capitaine allemand laisse derrière lui son prédécesseur Sepp Maier et le Brésilien Taffarel.

Pour décoller de la quatrième place, Hansi Flick a titularisé Leroy Sané et a fait reculer Joshua Kimmich à l'arrière droit à la place de Thlo Kehrer. Le coach allemand a opté pour une défense à quatre et deux latéraux à vocation offensive. Cela s'est immédiatement reflété sur le terrain, la Mannschaft mettant le feu dans la surface adverse et Serge Gnabry qui l'a attisé en marquant son 21e goal en 39 sélections (10e, 0-1).

Les Allemands ont continué à combiner devant et dans la surface de Costariciens, retranchés derrière un double rideau de cinq et quatre hommes. L'Allemagne a eu beau varier son jeu offensif alternant passes courtes et centres, elle n'est pas parvenue à faire le break. Elle l'a même échappé belle quand Neuer a dévié au-dessus de sa transversale une frappe de Keysher Fuller, qui a profité d'une grosse bourde de David Raum et Mario Rüdiger sur une longue passe d'Oscar Duarte. Le début de la deuxième période a été un échec total pour l'Allemagne.

Après plusieurs alertes, Yeltsin Tejeda a égalisé en frappant du droit un ballon renvoyé par Neuer sur un tir de Kendall Waston (58e, 1-1). Ensuite, Musiala (61e, 67e) et Rüdiger (62e) ont frappé trois fois sur le poteau avant que Juan Vargas ne donne l'avance aux Ticos (70e, 2-1) qui se retrouvait à ce moment-là qualifiés. On était loin de l'Allemagne ultra dominatrice de la première période mais la fin de match a permis à l'Allemagne de redresser la situation dans cette rencontre à défaut de se qualifier.

Kai Havertz a signé un doublé'(72e, 85e) et un autre remplaçant, Niclas Füllkrug a encore alourdi le score (90e+1, 2-4). En vain.