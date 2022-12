"Tant qu'il sera appelé...": Kylian balaye les rumeurs de retraite d'Eden Hazard et défend son Mondial (vidéo)

Eden Hazard peut compter sur son petit frère, Kylian, pour le défendre. Le joueur du RWDM était l'invité de l'émission Dans le Vestiaire, qui est revenue en long et en large sur l'élimination de l'équipe nationale dans cette Coupe du Monde. Un tournoi qu'a mal terminé Eden Hazard, sur le banc et monté à seulement 8 minutes du terme contre la Croatie.

De là à le pousser vers la sortie et à envisager une retraite internationale ? Pour son frère, c'est peu probable. "Je n'ai pas la réponse. Il reste le capitaine de l'équipe. Tant qu'il sera appelé, ce sera un honneur pour lui", a-t-il sobrement répondu. Avant de défendre le niveau atteint par son aîné dans le tournoi. "Bien, pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis quelque temps. Je l'ai trouvé en forme. On voyait que c'était un des rares qui avait envie de porter ce maillot et qui l'a fait fièrement. Je ne comprends pas pourquoi ils n'étaient pas titulaires, mais je ne suis pas le boss", a-t-il précisé à ce sujet.

Eden Hazard, bientôt 32 ans, devra faire un choix sur son avenir: rester au Real Madrid au risque de ne plus jouer, ou aller ailleurs pour grappiller du temps de jeu. Kylian ne s'est pas épanché sur la question, avançant qu'il s'agissait là d'un choix très personnel.